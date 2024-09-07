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Malatya'da depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Malatya'da depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın çıktı Yeşilyurt ilçesinde depremzedelerin yaşadığı 2 konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan konteynerler büyük hasar aldı.