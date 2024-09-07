Malatya'da depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

DHA
Malatya'da depremzedelerin sığındığı konteyner lent bölgesinde çıkan yangın korkuttu.
Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte depremzede ailenin konakladığı konteynerde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
2 KONTEYNER ALEVLERE TESLİM OLDU
Yangın yanındaki konteynere da sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, iki konteyner zarar gördü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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