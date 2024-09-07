Malatya'da depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
DHA

Malatya'da depremzedelerin sığındığı lent bölgesinde çıkan korkuttu.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte depremzede ailenin konakladığı konteynerde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 KONTEYNER ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın yanındaki konteynere da sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, iki konteyner zarar gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)