Malatya'da devriye atan polisler, çok sayıda silah ve bıçak ele geçirdi

İHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi Nasuhi caddesi üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, bölgedeki bir iş yerinin tezgahında 3 adet kurusıkı tabanca fark etti.
Çok sayıda ruhsatsız kurusıkı silah ve bıçak ele geçirildi
Bunun üzerine iş yerinde kapsamlı bir arama yapan ekipler, 20 adet kurusıkı tabanca, 500 adet dolu fişek, 184 adet muşta ve bıçak ile 50 adet biber gazı ele geçirdi.
Yapılan kontrollerde tabancaların ruhsatsız olduğu, faturalarının ve satış izin belgesinin bulunmadığı belirlenirken, iş yeri sahibi H.M. gözaltına alındı.
Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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