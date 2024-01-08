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Malatya'da devriye atan polisler, çok sayıda silah ve bıçak ele geçirdi

Malatya'da devriye atan polisler, çok sayıda silah ve bıçak ele geçirdi Bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kurusıkı tabanca ile bıçak ve muşta ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.