Malatya'da otomobil sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Araç yoğunluğunun olduğu bölgede trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Kendini ve çevresini düşünmeyen otomobil sürücüsünün tehlikeli hareketleri, korkunç görüntülere sebep oldu.

Malatya’da şehir trafiğinin en yoğun olduğu güzergahta, perde raylarını aracının içerisinden geçiren sürücünün umursamaz tavırları dikkat çekti.

Tehlikeli sürücü tepki çekti

Ortalama 5 metre uzunluğundaki perde raylarını araç içerisinde gören trafikteki diğer sürücülerin tepkisine sebep oldu.

İHA'nın haberine göre, önlem almadan trafiği tehlikeye sokan sürücü belli bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kayıt altına alındı.

Malatya'da dikkatsiz sürücü trafiği tehlikeye attı VİDEO

