Euro
14.3288
-5.48%
Dolar
12.8083
-4.68%
Altın
771.35
-0.19%
Borsa
1.955
0%
Bitcoin
647.000
-20.96%
BTXN Coin
38.48
-4.75%
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 4 C

    Malatya'da dolar düşünce halay çektiler

    Döviz kurunun düşmesine sevinen kayısıcı esnaflar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını dile getirerek sevinç gösterisi yaptılar.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 11:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da dolar düşünce halay çektiler

    Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi modelini açıklaması ile dövizde ciddi düşüşler yaşandı.

    KAYISICI ESNAFLAR HALAY ÇEKTİ

    Malatya'da sabah saatlerinde dolardaki düşüşün 11 TL’ye kadar gerilemesinin ardından Şire Pazarındaki esnaflar sevinç gösterileri yaptı.

    Malatya'da dolar düşünce halay çektiler

    SEMBOLİK OLARAK DOLAR YAKTILAR

    Davul zurna eşliğinde halaylar çeken esnaf ve vatandaşlar sembolik olarak dolar da yaktı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını söylediler.

    Malatya da dolar düşünce halay çektiler #1

    Malatya da dolar düşünce halay çektiler #2

    Malatya da dolar düşünce halay çektiler #3

    Malatya da dolar düşünce halay çektiler #4Malatya da dolar düşünce halay çektiler #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir