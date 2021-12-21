Döviz kurunun düşmesine sevinen kayısıcı esnaflar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını dile getirerek sevinç gösterisi yaptılar.

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi modelini açıklaması ile dövizde ciddi düşüşler yaşandı.

KAYISICI ESNAFLAR HALAY ÇEKTİ

Malatya'da sabah saatlerinde dolardaki düşüşün 11 TL’ye kadar gerilemesinin ardından Şire Pazarındaki esnaflar sevinç gösterileri yaptı.

Malatya'da dolar düşünce halay çektiler

SEMBOLİK OLARAK DOLAR YAKTILAR

Davul zurna eşliğinde halaylar çeken esnaf ve vatandaşlar sembolik olarak dolar da yaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını söylediler.