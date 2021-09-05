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- Malatya'da ekmek fırını, doğal gaz sıkışmasıyla patladı
Malatya'da ekmek fırını, doğal gaz sıkışmasıyla patladı
Ekmek üretimi yapılan fırında meydana gelen doğal gaz sıkışması sonucunda patlama yaşandı. Patlama, bölgede büyük hasara yol açtı
- DHA
- 05.09.2021 - 13:37
Gece yarısı Malatya'daki Saray Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'nde ekmek üretimi yapan bir fırında doğal gaz sıkışması meydana geldi.
Doğal gazdaki sıkışmayla birlikte mahalle, patlamayla sarsıldı.
Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Patlamada yaralanan olmazken, iş yeri ile park halindeki araçlarda hasar oluştu.
Malatya'da ekmek fırını, doğal gaz sıkışmasıyla patladı VİDEO