Haberler

3. Sayfa Haberleri

Malatya’da engelli bebek yatağında ölü bulundu

Malatya’da engelli bebek yatağında ölü bulundu

Bir yaşındaki engelli bebek, annesi tarafından beşiğinde ölü olarak bulundu. Bebeğin ölümü sonrası polis ekipleri, ailenin evinde inceleme yaptı.