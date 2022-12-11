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Malatya’da engelli bebek yatağında ölü bulundu
Bir yaşındaki engelli bebek, annesi tarafından beşiğinde ölü olarak bulundu. Bebeğin ölümü sonrası polis ekipleri, ailenin evinde inceleme yaptı.
- 11.12.2022 - 16:01
Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi Ahenk Sokak'ta oturan anne, sabah saat 10.30 sıralarında bir süredir ses vermeyen bebeğinin beşiğini kontrol etti.
Annesi, engelli olan kızı Mira’nın hareket etmediğini gördü.
Bunun üzerine ailesi tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisine kaldırılan Mira A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ailenin evi kontrol edildi
Mira A.’nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
İHA’nın haberine göre polis ekipleri ailenin ikametinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.