Malatya'da enkazda bulunan para sahibine teslim edildi Malatya'da polis ekipleri, 33 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazında buldukları yüklü miktardaki parayı önce kayıt altına aldı daha sonra tespit edilen sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılıyor.

Bir yandan da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Bu kapsamda enkazlarda vatandaşların kıymetli eşyaları da çıktıkça sahipleri belirlenerek teslim ediliyor.

Yüklü miktarda para ele geçirildi

Malatya'da görevlendirilen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Caddesi Ergün Apartmanı'nın enkazında 72 bin 150 TL, 65 bin 450 dolar, 2 bin 100 euro, Browning marka ruhsatlı tabanca, 2 şarjör, 447 adet 9.19 milimetre çapında mermi, 1 pasaport, 1 vergi kimlik kartı buldu.

Sahibine teslim edildi

Polis, para, pasaport ve tabancanın 33 kişinin hayatını kaybettiği binanın girişinde oto lastik bayiliği yapan Mikail Özce'ye ait olduğunu belirledi. Ekipler, deprem felaketinden sağ kurtulan Özce'ye ulaşılıp, para, tabanca ve pasaportunu teslim etti.