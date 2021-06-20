- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Malatya’da eşini görmek için çatıya çıkan şahıs, inerken yerine arkadaşını bıraktı
Malatya’da eşini görmek için çatıya çıkan şahıs, inerken yerine arkadaşını bıraktı
- İHA
- 20.06.2021 - 09:24
- Güncelleme : 20.06.2021 - 09:30
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde eşi Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) sığınan bir kişi, kurumun bulunduğu Kardeşlik Sokağına geldi.
Şahıs, burada bulunan inşaat halindeki 4 katlı bir binanın çatısına, para dolu çanta ile çıkarak eşinin kendine gösterilmesini istedi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemeleri aldı.
Malatya’da eşini görmek için çatıya çıkan şahıs, inerken yerine arkadaşını bıraktı VİDEO
KİREMİTLER FIRLATTI
Ekipleri gören şahıs, eline geçirdiği kiremitleri üstlerine atmaya başladı.
Çantadan çıkardığı paraları ekiplere gösteren şahıs, "Gelin size para vereyim." diye seslendi.
Şahıs, yaklaşık 1,5 saat çatıda kaldı.
ARKADAŞINI BIRAKTI
Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında, eşinin gösterilmesi şartıyla aşağı inmeyi kabul etti.
Aşağı inmeyi kabul eden şahıs, eşinin gösterilememesi durumunda aşağı atlaması için yerine arkadaşını bıraktı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Arkadaşını binanın çatısına çıkaran şahıs, polis eşliğinde ŞÖNİM’de eşini gördü.
Ekipler tarafından sakinleştirildikten sonra, çatıdaki arkadaşına inmesini söyledi.
Polis ekipleri ile bir süre görüşen iki şahıs, geldikleri araçla bölgeden ayrıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.