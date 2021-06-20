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    Malatya’da eşini görmek için çatıya çıkan şahıs, inerken yerine arkadaşını bıraktı

    Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi’ne sığınan eşini görmek isteyen bir şahıs, 4 katlı binanın çatısına çıktı. Şahıs ekiplerin ikna etmesi ile inerken, yerine arkadaşını bıraktı.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 09:30
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    Malatya’da eşini görmek için çatıya çıkan şahıs, inerken yerine arkadaşını bıraktı

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde eşi Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) sığınan bir kişi, kurumun bulunduğu Kardeşlik Sokağına geldi.

    Şahıs, burada bulunan inşaat halindeki 4 katlı bir binanın çatısına, para dolu çanta ile çıkarak eşinin kendine gösterilmesini istedi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Polis çevrede geniş güvenlik önlemeleri aldı.

    Malatya’da eşini görmek için çatıya çıkan şahıs, inerken yerine arkadaşını bıraktı VİDEO

    Malatya’da eşini görmek için çatıya çıkan şahıs, inerken yerine arkadaşını bıraktı #1

    KİREMİTLER FIRLATTI

    Ekipleri gören şahıs, eline geçirdiği kiremitleri üstlerine atmaya başladı.

    Çantadan çıkardığı paraları ekiplere gösteren şahıs, "Gelin size para vereyim." diye seslendi.

    Şahıs, yaklaşık 1,5 saat çatıda kaldı.

    Malatya’da eşini görmek için çatıya çıkan şahıs, inerken yerine arkadaşını bıraktı #2

    ARKADAŞINI BIRAKTI

    Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında, eşinin gösterilmesi şartıyla aşağı inmeyi kabul etti.

    Aşağı inmeyi kabul eden şahıs, eşinin gösterilememesi durumunda aşağı atlaması için yerine arkadaşını bıraktı.

    Malatya’da eşini görmek için çatıya çıkan şahıs, inerken yerine arkadaşını bıraktı #3

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Arkadaşını binanın çatısına çıkaran şahıs, polis eşliğinde ŞÖNİM’de eşini gördü.

    Ekipler tarafından sakinleştirildikten sonra, çatıdaki arkadaşına inmesini söyledi.

    Polis ekipleri ile bir süre görüşen iki şahıs, geldikleri araçla bölgeden ayrıldı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya’da eşini görmek için çatıya çıkan şahıs, inerken yerine arkadaşını bıraktı #4

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