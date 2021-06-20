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Malatya’da eşini görmek için çatıya çıkan şahıs, inerken yerine arkadaşını bıraktı

Malatya’da eşini görmek için çatıya çıkan şahıs, inerken yerine arkadaşını bıraktı

Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi’ne sığınan eşini görmek isteyen bir şahıs, 4 katlı binanın çatısına çıktı. Şahıs ekiplerin ikna etmesi ile inerken, yerine arkadaşını bıraktı.