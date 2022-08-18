Yakup Korkmaz’a ait evde 1 hafta arayla 2 kez hırsızlık olayı yaşandı. Güvenlik kameraları ile 2 olayı da gerçekleştiren kişinin aynı şahıs olduğu belirlendi.

Malatya’da, Şehit Fevzi Mahallesi’nde ikamet eden Yakup Korkmaz'a ait 2 katlı müstakil ev, 1 hafta içinde 2 kez soyuldu.

11 Ağustos’ta yan kapıdan atlayarak ikinci kata çıkan kimliği belirsiz bir şahıs, bir süre üst katta gezindikten sonra aşağı indi ve demir kapıyı kırarak içeri girdi. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Evdeki otomobil teybini çalan şüpheli, fark ettiği güvenlik kamerasını da kırdı.

DHA’nın haberine göre; bu olaydan 4 gün sonra, 15 Ağustos gecesi bu kez evin çatısından aşağıya inen şüpheli, camı kırarak içeriye girdi ve evde bulunan hoparlörü çalarak kaçtı.

“Kapıları hırsız girmemesi için kaynak ettirmiştim”

Kimsenin yaşamadığı evini malzeme deposu olarak kullanan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

“İlk hırsızlık olayında eve geldiğimizde kapı ve pencerelerin kırık olduğunu gördük. Durumu emniyet ekiplerine bildirdik. Evi tamamen dağıtmış ve bir oto teybi almıştı. İkinci hırsızlık olayında da hoparlör çalınmış. Ne aradıklarını bilmiyoruz. Her iki olayda da evim darmadağın edilmiş ve zarar verilmiş. Kapıları hırsız girmemesi için kaynak ettirmiştim. İkinci kez camdan girmişti ve bir hafta içerisinde iki kez hırsızlarla muhatap olduk.”





İki olayın faili aynı

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından her iki hırsızlık olayının şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirledi.

Şüphelinin yakalanması için, çalışma başlatıldı

Malatya’da, eve 1 hafta içinde 2 kez hırsız girdi VİDEO

