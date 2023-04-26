Malatya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı Malatya Yeşilyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 47 yaşındaki bir şahıs bacağından yaralandı.

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde bulunan evinin önünde oturan 47 yaşındaki E.T.'ye saat 23.00 sıralarında içerisinde M.K., M.A., B.A. ve H.D. adlı şahısların bulunduğu ticari bir araçtan ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu sol bacağına mermi isabet alan E.T. yaralanırken zanlılar kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet tüfek kartuşu bulurken zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.