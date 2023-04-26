Malatya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde bulunan evinin önünde oturan 47 yaşındaki E.T.'ye saat 23.00 sıralarında içerisinde M.K., M.A., B.A. ve H.D. adlı şahısların bulunduğu ticari bir araçtan ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu sol bacağına mermi isabet alan E.T. yaralanırken zanlılar kaçarak uzaklaştı.

Malatya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet tüfek kartuşu bulurken zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Malatya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı