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Malatya'da freni boşalan kamyonet 2 araca çarptı: 7 yaralı

Malatya'da freni boşalan kamyonet 2 araca çarptı: 7 yaralı Yazıhan ilçesinde freni boşalan meyve yüklü kamyonet biri park, diğeri hareket halinde olan iki araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.