Malatya'da freni boşalan kamyonet 2 araca çarptı: 7 yaralı
İHA

Akşam saatlerinde Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşalan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir araca ve hareket halindeki başka bir araca çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Yavuz Yıldırım
Editör