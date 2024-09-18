Malatya'da freni boşalan kamyonet 2 araca çarptı: 7 yaralı

İHA
Akşam saatlerinde Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşalan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir araca ve hareket halindeki başka bir araca çarptı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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