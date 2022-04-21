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    Malatya’da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

    Polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
    • 21.04.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:16
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    Malatya’da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

    Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı fuhuş soruşturması başlattı.

    Başsavcılığın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ‘Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temini-İnsan Ticareti’ suçuna yönelik daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    11 kişi gözaltına alındı

    Düzenlenen operasyonlarda 6’sı yabancı uyruklu kadın olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı, bir kişiye ise adli kontrol uygulanırken, yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesi için de işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Malatya’da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı #1

    Malatya’da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı #2


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