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- Malatya’da, hafif ticari araç tırla çarpıştı: 6 ölü
Malatya’da, hafif ticari araç tırla çarpıştı: 6 ölü
Hafif ticari araç ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.
- 25.09.2022 - 09:49
- Güncelleme : 25.09.2022 - 10:17
Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi’nde, Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde, bir hafif ticari araç karşı yönden gelen tırlar çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.
AA’nın haberine göre; kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
1 yaralı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.