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    Malatya’da, hafif ticari araç tırla çarpıştı: 6 ölü

    Hafif ticari araç ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.
    • 25.09.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 10:17
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    Malatya’da, hafif ticari araç tırla çarpıştı: 6 ölü

    Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi’nde, Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde, bir hafif ticari araç karşı yönden gelen tırlar çarpıştı.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

    AA’nın haberine göre; kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

    1 yaralı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

    Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

    Malatya’da, hafif ticari araç tırla çarpıştı: 6 ölü #1

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