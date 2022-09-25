Malatya’da, hafif ticari araç tırla çarpıştı: 6 ölü

Hafif ticari araç ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi’nde, Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde, bir hafif ticari araç karşı yönden gelen tırlar çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

AA’nın haberine göre; kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

1 yaralı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.