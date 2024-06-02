Malatya'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi çevre yolunda seyir halinde olan Ö.G. (74) idaresindeki hafif ticari araç, havaalanı istikametine seyir halinde olan Arif Leventoğlu (59) yönetimindeki hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı

Kazada sürücüler ile birlikte A.K., M.B. ve A.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü kurtarılamadı

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Arif Leventoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)