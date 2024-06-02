Malatya'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

İHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi çevre yolunda seyir halinde olan Ö.G. (74) idaresindeki hafif ticari araç, havaalanı istikametine seyir halinde olan Arif Leventoğlu (59) yönetimindeki hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı
Kazada sürücüler ile birlikte A.K., M.B. ve A.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü kurtarılamadı
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Arif Leventoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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