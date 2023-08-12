Malatya'da hastanede karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

İHA
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark alanında 28 yaşındaki İ.A. ile otopark alanında karşılaştığı 26 yaşındaki husumetlisi M.K. arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, İ.A.’nın silahından çıkan kurşun M.K.’nın baş kısmına isabet eti.
Şüpheli kaçtı
Ağır yaralanan şahıs çevredekilerin yardımı ile hastane acil servisine kaldırılırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı.
2 adet tüfek kartuşu bulundu
İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda inceleme yapan ekipler 2 adet tüfek kartuşu buldu.
Soruşturma sürüyor
Şüphelinin daha sonra suç aletiyle birlikte yakalandığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.