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- Malatya'da hırsız evi önce soydu sonra ateşe verdi
Malatya'da hırsız evi önce soydu sonra ateşe verdi
Akçadağ'da müstakil evden değerli eşyaları çalan hırsız, kaçarken evi ateşe verdi. Ev kullanılamaz hale geldi.
- 31.10.2022 - 13:01
- Güncelleme : 31.10.2022 - 13:04
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Hamdi Şahin'e ait müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı.
Çıkan yangının dumanlarını fark eden vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Değerli eşyaların çalındığı fark edildi
Söndürülerek kontrol altına alınan yangın sonrası evde inceleme yapıldı.
Ev sahibi, ikametine pencereden girildiğini ve değerli bazı eşyalarının çalındıktan sonra evin ateşe verildiğini ileri sürdü.
Çalışmalar devam ediyor
İHA'nın haberine göre, yangınla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.