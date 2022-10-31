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    Malatya'da hırsız evi önce soydu sonra ateşe verdi

    Akçadağ'da müstakil evden değerli eşyaları çalan hırsız, kaçarken evi ateşe verdi. Ev kullanılamaz hale geldi.
    • 31.10.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 13:04
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    Malatya'da hırsız evi önce soydu sonra ateşe verdi

    Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Hamdi Şahin'e ait müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı.

    Çıkan yangının dumanlarını fark eden vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Değerli eşyaların çalındığı fark edildi

    Söndürülerek kontrol altına alınan yangın sonrası evde inceleme yapıldı.

    Ev sahibi, ikametine pencereden girildiğini ve değerli bazı eşyalarının çalındıktan sonra evin ateşe verildiğini ileri sürdü.

    Çalışmalar devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, yangınla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya da hırsız evi önce soydu sonra ateşe verdi #1

    Malatya da hırsız evi önce soydu sonra ateşe verdi #2

    Malatya da hırsız evi önce soydu sonra ateşe verdi #3


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