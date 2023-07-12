Malatya'da husumetli kavgası: 3 gözaltı Daha önceden bir kişinin yaralandığı kavga için bir buçuk ay sonra yeniden dükkan basan adam, husumetlisinin dükkanına kurşun yağdırdı.

İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesi 15.00 sıralarında yeni bir husumetli kavgası yaşandı.

Yaklaşık bir buçuk ay önce kentte inşaat faaliyetlerinde bulunan bir firma sahibi ile işçiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıkmış, çıkan kavgada 1 kişi yaralanmıştı.

Zanlıların polis merkezinde işlemlerine devam edilirken, O.A. beraberindeki yakınları ile geldiği firma sahibinin iş yerine kurşun yağdırdı.

Ekipler olay yerine ulaştı

Olayda Y.A. ile O.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Y.A. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne diğer yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan buldu.

Üç kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.