Malatya’da husumetlilerin silahlı ev baskını kamerada Silahlarla ev basan 2 şüpheli, fazla kaçamadan polis tarafından yakalandı. Baskın anbean kameralara yansırken, olayda yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İHA

Depremin vurduğu Malatya’da akılalmaz bir görüntü kayda girdi…

İddiaya göre, dün akşam 20.15 sıralarında B.G. ile M.G., aralarında husumet bulunan Y.Ç.’nin Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine geldi.

İkili, burada sağa sola ateş açmaya başladı.

Yaralananın olmadığı olay, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İkisi de 1,5 saat sonra yakalandı

Zanlılar araçla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Titiz bir çalışma yürüten olay yeri inceleme ekipleri, 1 adet sallama tabir edilen bıçak ile 4 adet tüfek kartuşu bulurken, zanlıların peşine düşen polis de ikisini 1,5 saat sonra yakaladı.

B.G. ile M.G., gözaltına alınırken; olayla ilgili inceleme başlatıldı.