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- Malatya'da husumetlisini çay ocağında bıçakladı
Malatya'da husumetlisini çay ocağında bıçakladı
Burak B., çay ocağında oturduğu sırada husumetlisi Hüseyin G. tarafından bıçaklandı. O anlar kayıt altına alınırken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- 29.07.2022 - 09:32
- Güncelleme : 29.07.2022 - 10:57
Malatya'da Üçbağlar Mahallesi'ndeki bir çay ocağı önünde oturan Burak B., yanına yanaşan husumetlisi Hüseyin G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
İki bıçak darbesiyle yaralanan Burak B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının durumu iyi
Hastanede tedavisi süren Burak B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şahıs gözaltına alınırken olay anı kameralara yansıdı
Olay sonrası kaçan Hüseyin G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Hüseyin G.'nin çay ocağı önünde oturan Burak B.'yi bıçaklama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre; olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Malatya'da husumetlisini çay ocağında bıçakladı