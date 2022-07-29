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Malatya'da husumetlisini çay ocağında bıçakladı

Malatya'da husumetlisini çay ocağında bıçakladı

Burak B., çay ocağında oturduğu sırada husumetlisi Hüseyin G. tarafından bıçaklandı. O anlar kayıt altına alınırken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.