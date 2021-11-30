Malatya'da iki katlı ev kurşunların hedefi oldu

Malatya'da iki katlı ev kurşunların hedefi oldu

S.Ç. isimli şahsın oturduğu müstakil bir eve, kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. İhbar üzerine gelen polis, şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre, sabah 05.30 sularında Belli Sokak içerisinde bulunan S.Ç.’ye ait 2 katlı müstakil eve, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

EVİN DUVARINA ATEŞ AÇILDI

Yaralının olmadığı olayda, ikametin duvarına çok sayıda saçma isabet etti.

TÜFEK KARTUŞU BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olayın gerçekleştiği sokakta detaylı inceleme yapan ekipler, bir adet tüfek kartuşu buldu.

EV SAHİBİ İFADE VERDİ

Olayla ilgili ifadesine başvurulan ikamet sahibi S.Ç., 05.30 sularında 2 el silah sesi duyduğunu belirterek, dışarı çıkmadığı için kimseyi görmediğini söyledi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.















