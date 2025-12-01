Abone ol: Google News

Malatya'da iş yerinde yangın

Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 22:38
Malatya'da iş yerinde yangın
  • Malatya Battalgazi'de bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı.
  • İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
  • Yangının nedeni araştırılıyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

İTFAİYE KONTROL ALTINA ALDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla yetkililer inceleme başlattı.

3. Sayfa Haberleri