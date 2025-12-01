Malatya'da iş yerinde yangın

- Malatya Battalgazi'de bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
- Yangının nedeni araştırılıyor.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı.
İTFAİYE KONTROL ALTINA ALDI
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla yetkililer inceleme başlattı.