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- Malatya'da işçi servisi kaza yaptı: 13 yaralı
Malatya'da işçi servisi kaza yaptı: 13 yaralı
İşçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
- 11.12.2022 - 09:01
Malatya'da gece saatlerinde Koşu Mahallesi'nde Kadir Yılmaz K. yönetimindeki servis otobüsü ile Ramazan Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle servis devrilirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
13 kişi yaralandı
DHA'nın haberine göre yaşanan kazada, 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceme başlatıldı.