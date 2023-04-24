Malatya'da kadınlar saç başa kavga etti, polis kavgada yaralandı İki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar sokağa saçılırken, kavgayı ayırmaya çalışan polis uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Gece saatlerinde madde bağlısı oldukları belirtilen iki kadının sokak ortasında kavga etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı.

Polis yaralandı

Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda bir polis memuru bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu kadınlar ise karşılıklı darp nedeniyle yaralandı.

Kadınların kopan saçlarının yola savrulduğu kavgada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralı polis memuru ile iki kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İncelemeler sürüyor

Bu kapsamda olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.