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    Malatya'da kaldığı yurdun penceresinden düşen kız hayatını kaybetti

    Beydağı Kız Öğrenci Yurdu'nun 7'nci katıdaki pencereden dengesini kaybedipi düşen 20 yaşındaki M.Y., yaşamını yitirdi.
    • 21.04.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 09:36
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    Malatya'da kaldığı yurdun penceresinden düşen kız hayatını kaybetti

    Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan Beydağı Kız Öğrenci Yurdu’nun yedinci katında kaldığı odada sigara içmek için odanın penceresini açıp, sandalye üzerinde sigara içen 20 yaşındaki M.Y., bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

    Genç kızın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık bildirdi.

    Hayatını kaybetti

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde M.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Dengesini kaybedip, düştüğü öğrenildi

    Olay esnasında M.Y.’nin yanında bulunan arkadaşları, genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtirken, M.Y.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya da kaldığı yurdun penceresinden düşen kız hayatını kaybetti #1


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