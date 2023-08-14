Malatya'da kamyon şarampole devrildi

AA
Yine dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi…
Acı haber, depremin vurduğu Malatya’dan geldi…
Şarampole devrildi
M.Y. yönetimindeki eşya yüklü kamyon, Malatya-Pütürge kara yolu Yaygın Mahallesi civarında şarampole devrildi.
Kazayı görenler hemen 112’ye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 kişi can verdi
Kazada sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Tahkikat sürüyor
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Feci kaza ile ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.