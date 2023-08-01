Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı

DHA
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Depremin vurduğu Malatya’da feci bir kaza oldu…
Akçadağ’ın Kepez Mahallesi yakınlarında, Hasan Dertli yönetimindeki 44 AEP 142 plakalı otomobil ile Yunus E.'nin (42) kullandığı 44 AEY 093 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
2 kişi hayatını kaybetti
Öğle saatlerinde meydana gelen kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Kazada 22 yaşındaki sürücü Dertli ile yanındaki Hacer Açıkgöz (21) hayatını kaybetti, Yunus E. de yaralandı.
Soruşturma başlatıldı
Yunus E., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.