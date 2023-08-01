Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı
DHA

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Depremin vurduğu Malatya’da feci bir oldu…

Akçadağ’ın Kepez Mahallesi yakınlarında, Hasan Dertli yönetimindeki 44 AEP 142 plakalı otomobil ile Yunus E.'nin (42) kullandığı 44 AEY 093 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

2 kişi hayatını kaybetti

Öğle saatlerinde meydana gelen kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kazada 22 yaşındaki Dertli ile yanındaki Hacer Açıkgöz (21) hayatını kaybetti, Yunus E. de yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Yunus E., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.