Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 yaşındaki sürücü ile yanındaki genç kadın 1 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Depremin vurduğu Malatya’da feci bir kaza oldu… Akçadağ’ın Kepez Mahallesi yakınlarında, Hasan Dertli yönetimindeki 44 AEP 142 plakalı otomobil ile Yunus E.'nin (42) kullandığı 44 AEY 093 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti Öğle saatlerinde meydana gelen kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada 22 yaşındaki sürücü Dertli ile yanındaki Hacer Açıkgöz (21) hayatını kaybetti, Yunus E. de yaralandı. Soruşturma başlatıldı Yunus E., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.