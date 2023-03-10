Malatya’da kamyonun şarampole devrildiği kazada ölen 7 kişi toprağa verildi Sürücüsünün kontrolünden çıkan kayısı yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 7 kişi, bugün gözyaşları içerisinde defnedildi.

Malatya-Kayseri kara yolu Yukarıulupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 44 ADN 977 plakalı kayısı yüklü kamyonuyla seyir halinde olan Fikret Zaif (37), direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

7'si de can verdi

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 100 metreden şarampole düşen kamyonun yanına inen itfaiye ekipleri, araçtaki 7 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sürücü Fikret Zaif ve oğlu Emir Zaif (11) ile kamyonda bulunan Mustafa Öksüz (50), Osman Pirinç (35), Bayram Gür (36), Osman Ünsal (53) ve İbrahim Özbeg'in (27) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Defnedildiler

Adli Tıp Kurumu morgunda otopsileri tamamlanan Fikret Zaif ile oğlu Emir Zaif Malatya Şehir Mezarlığı'nda, diğer 5 kişi de Battalgazi Ali Baba Mezarlığı'nda toprağa verildi.