- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Malatya'da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü
Malatya'da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü
Yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı ile Galericiler Sitesi'nde iş yerlerinin önündeki çatının çökmesi sonucu 15 araçta hasar oluştu.
- AA
- 19.01.2022 - 16:14
- Güncelleme : 19.01.2022 - 16:31
Malatya'nın Yeşiltepe bölgesindeki Galericiler Sitesi'nde iş yerlerinin önündeki demir çatı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
15 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Çatının altında kalan 15 otomobilde hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri bölgede çalışma yaparken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Çatının çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Öte yandan, İnönü Mahallesi'ndeki bir halı sahanın çatısı da yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Halı sahada zarar oluştu.
Malatya'da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü ViDEO