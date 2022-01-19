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    Malatya'da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü

    Yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı ile Galericiler Sitesi'nde iş yerlerinin önündeki çatının çökmesi sonucu 15 araçta hasar oluştu.
    • AA
    • 19.01.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 16:31
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    Malatya'da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü

    Malatya'nın Yeşiltepe bölgesindeki Galericiler Sitesi'nde iş yerlerinin önündeki demir çatı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

    15 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

    Çatının altında kalan 15 otomobilde hasar oluştu.

    İtfaiye ekipleri bölgede çalışma yaparken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Çatının çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Öte yandan, İnönü Mahallesi'ndeki bir halı sahanın çatısı da yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Halı sahada zarar oluştu.

    Malatya'da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü ViDEO

    Malatya da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü #1

    Malatya da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü #2

    Malatya da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü #3


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