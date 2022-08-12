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    Malatya'da, kardeşinin boşanma aşamasındaki eşinin darbettiler

    Cadde üzerine karşılaşan grup birbirlerine laf attıktan sonra öfkelenerek birbirlerine girdi. İki kardeş, kardeşlerinin boşanma aşamasında olduğu genç adamı bıçakla yaralayarak kaçtı.
    • 12.08.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 08:54
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    Malatya'da, kardeşinin boşanma aşamasındaki eşinin darbettiler

    Malatya'da yaşayan 27 yaşındaki C.B. boşanmak için mahkemeye başvurdu.

    Süreç devam ederken yolda yürüye genç adam, boşanma aşamasında olduğu eşinin erkek kardeşleri B.D. ve M.D. ile karşılaştı.

    Birbirlerine laf atan tarafların tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Bıçak darbesi aldı

    Tekme tokat birbirlerine giren grup, caddede bulunan bir dükkana sıçradı. Kavga sırasında C.B. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

    Akşam saatleri yaşanan olayda, iki kardeş kaçarak bölgeden uzaklaştı.

    Malatya'da, kardeşinin boşanma aşamasındaki eşinin darbettiler VİDEO

    Hastaneye kaldırıldı

    Büyük korku yaşayan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    İHA'nın aktarımına göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

    Malatya da, kardeşinin boşanma aşamasındaki eşinin darbettiler #1

    Gözaltına alındı

    Eniştelerini bıçakla yaralayan iki kardeşin olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Malatya da, kardeşinin boşanma aşamasındaki eşinin darbettiler #2

    Malatya da, kardeşinin boşanma aşamasındaki eşinin darbettiler #3


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