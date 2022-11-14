Petrol
93.28
-2.82%
Euro
19.2524
0.17%
Dolar
18.617
0.39%
Altın
1.059
0.52%
Borsa
4570
2.57%
Bitcoin
317.246
-0.14%
BTXN Coin
6.65
7.25%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Malatya’da kardeşlerin kavgası kanlı bitti

    Malatya’da tartıştığı ağabeyi tarafından göğsünden tabancayla vurulan genç yaralandı.
    • 14.11.2022 - 20:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya’da kardeşlerin kavgası kanlı bitti

    Malatya'da saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Şehit Hakan Ormancı Sokak’ta bir apartmanın son katında birlikte yaşayan Aziz E. (27) ve A.E. (37) adlı kardeşler arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda komşular kardeşleri ayırmaya çalışırken, A.E. üzerindeki tabancayı çıkartıp kardeşi Aziz E’ye ateş açtı.

    Kardeşini vurup kaçtı

    Göğsüne isabet eden kurşunla Aziz E. yere yığılırken, ağabeyi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

    İHA'nın aktardığına göre olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülün A.E. yaklaşık bir saat sonra suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Malatya’da kardeşlerin kavgası kanlı bitti #1

    Malatya’da kardeşlerin kavgası kanlı bitti #2

    Malatya’da kardeşlerin kavgası kanlı bitti #3

    Malatya’da kardeşlerin kavgası kanlı bitti #4


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Mahmut Tekdemir: Videoyu farklı yerlere çekmeyin
    Futbol

    Mahmut Tekdemir: Videoyu farklı yerlere çekmeyin

    Ordu’da, fünye ile patlatılan koliden bilgisayar parçaları çıktı
    3. Sayfa

    Ordu’da, fünye ile patlatılan koliden bilgisayar parçaları çıktı

    Görüş Bildir