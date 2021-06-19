Malatya'da karı koca üç saat arayla vefat etti

Malatya'da karı koca üç saat arayla vefat etti

40 yıllık evli olan Zeynep ve Hasan çiftin ‘Ölürsek inşallah birlikte ölürüz’ diye dua ettikleri öğrenildi.

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde, Zeynep Sağdıç (69) beyin kanamasından hayatını kaybetti.

Zeynep Sağdıç, Hatunsuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

EŞİNİN ÖLÜMÜNE DAYANAMADI

40 yıllık hayat arkadaşının vefatına çok üzülen Hasan Sağdıç da eşinin toprağa verilmesinden 3 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti. Hasan Sağdıç, eşinin yanına defin edildi.

DUALARI KABUL OLDU

Beş çocukları bulunan 40 yıldır aynı yastığa baş koyan Zeynep-Hasan Sağdıç çiftinin birbirlerine çok bağlı oldukları ve zaman zaman ‘Ölürsek inşallah birlikte ölürüz’ diye dua ettikleri öğrenildi.