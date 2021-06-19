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    Malatya'da karı koca üç saat arayla vefat etti

    40 yıllık evli olan Zeynep ve Hasan çiftin ‘Ölürsek inşallah birlikte ölürüz’ diye dua ettikleri öğrenildi.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 11:36
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    Malatya'da karı koca üç saat arayla vefat etti

    Malatya’nın Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde, Zeynep Sağdıç (69) beyin kanamasından hayatını kaybetti.

    Zeynep Sağdıç, Hatunsuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    EŞİNİN ÖLÜMÜNE DAYANAMADI

    40 yıllık hayat arkadaşının vefatına çok üzülen Hasan Sağdıç da eşinin toprağa verilmesinden 3 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti. Hasan Sağdıç, eşinin yanına defin edildi.

    DUALARI KABUL OLDU

    Beş çocukları bulunan 40 yıldır aynı yastığa baş koyan Zeynep-Hasan Sağdıç çiftinin birbirlerine çok bağlı oldukları ve zaman zaman ‘Ölürsek inşallah birlikte ölürüz’ diye dua ettikleri öğrenildi.

    Malatya da karı koca üç saat arayla vefat etti #1

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