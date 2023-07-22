Malatya'da kavgaya müdahale eden polis vuruldu Malatya’da aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru silahla bacağında vuruldu.

İHA

Malatya'da 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde sabah saatlerinde Horata sokak içerisinde yaşayan bir ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası karakola gidererek birbirinden karşılık şikayetçi olan taraflar arasında daha sonra tekrar çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis silahı almaya çalışırken ateş aldı

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler kavgaya müdahale ederken, ekiplere mukavemet gösteren bir şahıs polis memurunun beylik tabancasını almaya çalıştı.

Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun polis memurunun sağ bacağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralı polis memuru ekip otosuyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede geniş güvenlik önlemi alındı

Üç kişinin de darp sonucu yaralandığı olayda 1 kişi gözaltına alınırken, hastane de geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayda yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenildiği olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.