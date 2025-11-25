Malatya’da kaybolan 74 yaşındaki kadın dağ yamacında ölü bulundu

- 74 yaşındaki Zeynep Turgut, Malatya Darende'de kaybolmasının ardından 5 kilometre mesafedeki dağ yamacında ölü bulundu.
- Yoğun sis nedeniyle zor koşullarda arama yapan ekipler, dedektör köpeklerin de desteğiyle uzun süren çalışmalar sonucunda Turgut'un cansız bedenine ulaştı.
- Turgut'un ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi’nde yaşayan ve kimsesi olmadığı için yeğenlerinin yanında kaldığı öğrenilen Turgut’a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma komando timleri, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
SİS ARAMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRDI
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlatılan çalışmalarda, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman birkaç metreye kadar düştü.
Ekipler, dedektör köpeklerin de desteğiyle sarp ve kayalık bölgede geniş kapsamlı arama yaptı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Saatler süren çalışmanın ardından ekipler, mahalle merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında Zeynep Turgut’un cansız bedenine ulaştı.
"HERKES SEFERBER OLDU, ACI HABERLE YIKILDIK"
Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden Hasan Sezer, Zeynep Turgut'un kaybolmasının ardından tüm köyün harekete geçtiğini belirterek, “Dünden bu yana hepimiz teyzenin sağ bulunmasını bekliyorduk. Maalesef acı haber geldi, çok üzgünüz.” ifadelerini kullandı.
Turgut’un ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.