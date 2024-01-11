Malatya'da kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu

İHA
Malatya'da koyun paniği yaşandı.
Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde meydana gelen olayda çiftçi Yasin Akan, otlattığı 60 küçükbaş hayvandan 15’inin kayıp olduğunu fark etti.
Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan çiftçi Akan, hayvanlarının bulunması için yardım istedi.
Jandarma, koyunları buldu
İhbarın ardından kayıp koyunları bulmak üzere çalışma başlatan jandarma ekipleri, koyunları kayıp oldukları bölgeye 5 kilo metre mesafede Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi ile Kuyulu Mahallesi arasındaki bir bölgede buldu.
Sahiplerine teslim edildi
Jandarma tarafından bulunan 15 küçükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, çiftçi Yasin Akan jandarma ekiplerine teşekkür etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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