Malatya'da kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu Yeşilyurt ilçesinde 15 koyununun kaybolduğunu fark eden kişi, ekiplerden yardım istedi. Jandarma, 5 kilometre mesafede bulduğu koyunları sahiplerine teslim etti.

İHA

Malatya'da koyun paniği yaşandı.

Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde meydana gelen olayda çiftçi Yasin Akan, otlattığı 60 küçükbaş hayvandan 15’inin kayıp olduğunu fark etti.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan çiftçi Akan, hayvanlarının bulunması için yardım istedi.

Jandarma, koyunları buldu

İhbarın ardından kayıp koyunları bulmak üzere çalışma başlatan jandarma ekipleri, koyunları kayıp oldukları bölgeye 5 kilo metre mesafede Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi ile Kuyulu Mahallesi arasındaki bir bölgede buldu.

Sahiplerine teslim edildi

Jandarma tarafından bulunan 15 küçükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, çiftçi Yasin Akan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)