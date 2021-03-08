Malatya'da kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Malatya’da Karakaya Barajı’nda alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan 36 yaşındaki balıkçının cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşılabildi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisnde bulunan Karakaya Baraj göletinde dün akşam saatlerinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 36 yaşındaki Ercan Kala ve 48 yaşındaki Niyazi Güldaş gölete düştü.

Balıkçılardan Güldaş’ın yüzerek güçlükle kıyıya ulaştığı olayda Ercan Kala’ya ise ulaşılamadı.

Havanın kararması ile ara verilen arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Dalgıçları tarafından teknenin alabora olduğu bölgede yapılan aramalarda kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından kıyıya getirilen Kala’nın cenazesi buradaki incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









