Euro
8.989
0.1%
Dolar
7.5551
0.31%
Altın
413.2
0.47%
Borsa
1.548
0.36%
Bitcoin
374.926
1.12%
EXEN Coin
15.86
-2.09%
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Malatya'da kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

    Malatya’da Karakaya Barajı’nda alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan 36 yaşındaki balıkçının cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşılabildi.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisnde bulunan Karakaya Baraj göletinde dün akşam saatlerinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 36 yaşındaki Ercan Kala ve 48 yaşındaki Niyazi Güldaş gölete düştü.

    Balıkçılardan Güldaş’ın yüzerek güçlükle kıyıya ulaştığı olayda Ercan Kala’ya ise ulaşılamadı.

    Havanın kararması ile ara verilen arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Dalgıçları tarafından teknenin alabora olduğu bölgede yapılan aramalarda kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı.

    Dalgıçlar tarafından kıyıya getirilen Kala’nın cenazesi buradaki incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı #1

    Malatya da kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı #2

    Malatya da kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir