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    Malatya'da 'kayısı koparma' kavgasında 6 kişi yaralandı

    İki grup arasında meyve koparma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2'si polis 6 kişi yaralanırken, 13 kişi gözaltına alındı.
    • 09.06.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 09:34
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    Malatya'da 'kayısı koparma' kavgasında 6 kişi yaralandı

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde Aydoğan mezrası mevkiinde bulunan kayısı bahçesinde iki grup arasında tartışma yaşandı.

    İHA'nın haberine göre; izinsiz kayısı kopardın meselesiyle çıkan D.K., E.K. ile H.M.,Y.M., E.M.,M.K. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

    Hastanede de tartıştılar

    Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar hafif şekilde yaralanırken, rapor almak için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran taraflar burada tekrar tartışmaya başladı.

    6 yaralı

    Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    13 gözaltı

    Ekiplerin güçlükle ayırdığı kavgada 2'si polis 6 kişi yaralanırken, 13 kişi ise gözaltına aldı.

    Sağlık durumları iyi

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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