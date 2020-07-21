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    Malatya'da kaza: 1 ölü 1 yaralı

    Hekimhan ilçesinde bariyerlere çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 05:25
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    Malatya'da kaza: 1 ölü 1 yaralı

    Malatya'nın Hekimhan ilçesinde akşam saatlerinde Hekimhan-Kangal karayolunda meydana gelen kazada, Eren K. (23) yönetimindeki minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak çelik bariyerlere çarptı.

    YOLCU HAYATINI KAYBETTİ ŞOFÖR YARALANDI

    Kazada minibüste bulunan Oğuzhan Yiğit (23) hayatını kaybederken, sürücü Eren K. yaralandı.

    Ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya'da kaza: 1 ölü 1 yaralı #1

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