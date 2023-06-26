Malatya'da kaza: 3 kişinin durumu kritik Kale ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada iki araç sürücüsü ve bir yolcu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu aktarılıyor.

İHA Malatya-Elazığ karayolu üzerinde korkunç bir kaza yaşandı. Kale ilçesi mevkiinde yaşanan kazada İ.P. (32) yönetimindeki 52 AD 606 plakalı otomobil ile M.G. (41) idaresindeki 34 SE 0155 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, 2 araçta da bulunan toplam 3 yaralı ambulansla Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Sürücülerin durumu ağır Kaza nedeniyle karayolunda trafik kontrollü bir şekilde verilirken, kazada her iki araç sürücü ile yolcu olarak araçta bulunan N.G.’nin de hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.