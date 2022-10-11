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    Malatya’da kaza sonrası kavgaya tutuştular

    Kamyon ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, araç sürücülerinin yakınları arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı.
    • 11.10.2022 - 02:37
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    Malatya’da kaza sonrası kavgaya tutuştular

    Akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Adliye Kavşağı mevkiindeki alt geçidin çıkışında, Elazığ istikametine giden U.Ö. idaresindeki 44 KN 403 plakalı Ford marka kamyon, aynı yönde ilerleyen F.U. yönetimindeki 34 VL 4720 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı.

    Sürücüler ve yakınları kavgaya girişti

    İHA'nın haberine göre, kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayı duyarak olay yerine gelen araç sürücülerinin yakınları arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı.

    Malatya’da kaza sonrası kavgaya tutuştular - VİDEO

    Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya’da kaza sonrası kavgaya tutuştular #1

    Malatya’da kaza sonrası kavgaya tutuştular #2

    Malatya’da kaza sonrası kavgaya tutuştular #3

    Malatya’da kaza sonrası kavgaya tutuştular #4

    Malatya’da kaza sonrası kavgaya tutuştular #5


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