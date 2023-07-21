Malatya'da kaza yapan şoför şoka girdi, araçtan inmek istemedi İki aracın karıştığı kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü ise girdiği şok nedeniyle uzun süre aracından inemedi.

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İHA

Malatya'da, Ankara istikametine seyir halinde olan M. Y. yönetimindeki 44 ACN 792 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden Y. S. idaresindeki 06 BB 156 plakalı araç çarpıştı.

Kazada N.Ö. (37), D.S. (33), D.Ö. (13) ve M.S. (3) yaralanırken, sürücülerden M.Y. girdiği şok nedeniyle uzun süre aracından inmek istemedi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Savrulan diğer aracın trambüs hattı direğine çarparak durabildiği kazada, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.