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    Malatya'da kedi kovalayan adam baş üstü aşağı düştü

    Battalgazi ilçesindeki balkonuna kedi giren 86 yaşındaki adam, hayvanları kovalamaya başladı. Bu esnada dengesini kaybeden adam, baş aşağı yere çakıldı.
    • 23.11.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 12:15
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    Malatya'da kedi kovalayan adam baş üstü aşağı düştü

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan adam, akılalmaz bir kaza geçirdi.

    Niyazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mis Sokak içerisinde bulunan üç katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan 86 yaşındaki İ.E., ikametinin balkonuna giren kedileri kovalamaya başladı.

    Baş üstü balkondan yere çakıldı

    Tam da bu sırada dengesini kaybeden yaşlı adam, baş üstü balkondan düştü.

    Düşme sonucu yaralanan yaşlı adamın yardım çığlıklarına ise çevredeki vatandaşlar ile mahalle muhtarı yetişti.

    Tedavi altına alındı

    Vatandaşların eve balkondan girerek bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı adam, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Malatya da kedi kovalayan adam baş üstü aşağı düştü #1

    Malatya da kedi kovalayan adam baş üstü aşağı düştü #2

    Malatya da kedi kovalayan adam baş üstü aşağı düştü #3


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