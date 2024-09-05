Malatya'da kemikleri kalmış erkek cesedi bulundu Ağır hasarlı binaya ihbar üzerine gelen ekipler, ikinci katta yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen bir erkek cesedi buldu.

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İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde Şehit Mehmet Özbek sokakta bulunan ağır hasarlı bir binanın sahibi L.S.’ye yıkım tebligatı yapıldı.

Bunun akabinde şahıs, binada yaklaşık bir yıldır kalan 39 yaşındaki Haşim Babür’ü bilgilendirmek için bölgeye gitti.

KOKUNUN ALTINDAN CESET ÇIKTI

Binada ağır bir koku ile karşılaşan L.S., durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler ikinci katta yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen bir erkek cesedi buldu.

SADECE KEMİKLERİ KALMIŞ

Sadece kemikleri kalmış cesedin yakınları kent dışında yaşayan Haşim Babür’e ait olduğu tespit edildi. Haşim Babür’ün cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)