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    Malatya'da kene kaynaklı ölüm

    Hayvan otlatma sırasında kenenin ısırdığı Eray T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 23.05.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:00
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    Malatya'da kene kaynaklı ölüm

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kene paniği...

    Kurucaova Mahallesi'nde dağda hayvan otlatan Eray T. (18), kene ısırması sonucu hastanelik oldu.

    Hayatını kaybetti

    Kaldırıldığı hastanede tedavi gören genç daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Talihsiz Eray, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İHA'nın haberine göre olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da kene kaynaklı ölüm #1


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