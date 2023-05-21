Malatya'da kiralık ev dolandırıcısı tutuklandı

İHA
Dolandırıcıların yeni yöntemi kiralık evler oldu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Gelincik Tepesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan bir şahıs, internet üzerinden babasına ait TOKİ konutlarındaki dairenin kiralık olduğunu belirterek ilan verdi.
100 bin lira topladı
Çok sayıda kişinin daireyi kiralamak için iletişime geçtiği şahsın aynı daireyi 5 farklı kişiye kiralayarak 100 bin lira haksız kazanç elde etti.
Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.