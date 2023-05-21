Malatya'da kiralık ev dolandırıcısı tutuklandı Malatya’da babasına ait daireyi 5 ayrı kişiye kiraya vererek 100 bin lira dolandıran şahıs, polis tarafından yakalandı.

İHA

Dolandırıcıların yeni yöntemi kiralık evler oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Gelincik Tepesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan bir şahıs, internet üzerinden babasına ait TOKİ konutlarındaki dairenin kiralık olduğunu belirterek ilan verdi.

100 bin lira topladı

Çok sayıda kişinin daireyi kiralamak için iletişime geçtiği şahsın aynı daireyi 5 farklı kişiye kiralayarak 100 bin lira haksız kazanç elde etti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.