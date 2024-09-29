Malatya'da komşuların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı Malatya’da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İHA

Malatya'da akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde, bir apartmanda ikamet eden iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, G.U.’nun bıçak darbelerine maruz kalan N.Ö. yaralandı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak bulurken, olayın zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)