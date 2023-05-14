Malatya'da konteyner kentte depremzedeler seçime yoğun katılım gösterdi Depremin ardından Malatya'da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde konteyner kentte oylarını kullanmaya başladı.

DHA

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Afet bölgelerinde yaralar sarılırken normal hayatta da yavaş yavaş dönülmeye başlandı.

Bir diğer yandan da Türkiye sabah 08.00'da oy verme işlemlerine başladı.

Bölgede görev alan ekipler, konteynerleri kurarak oy kabinlerini hazır hale getirdi.

Bu süreçte farklı illerde yaşamlarını sürdüren depremzedelerin, oylarını kullanmaları adına AFAD tarafından yol masrafları karşılandı.

Başlayan seçim süreci afet bölgelerinde de depremzedeler katılım göstermeye başladı.

Konteynerda oy kullanım başladı

Depremden etkilenen Malatya'da genel seçimler için depremzede seçmenler, oy kullanma işlemine başladı.

Kentte depremzede seçmenlerin bazıları okullarda bazıları ise belirlenen konteynerlerde oylarını kullanıyor.

530 bin 667 seçmen 1902 sandıkta

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da genel seçimler için 530 bin 667 seçmen 1902 sandıkta oy kullanma işlemine başladı.

100 konteyner kuruldu

YSK tarafından kentte seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere 100 konteyner kuruldu.