Malatya'da konteyner sınıflar öğrencileri bekliyor Malatya'da, Van Valiliği koordinasyonunda yaralar sarılmaya çalışılırken, çocukların eğitimden geri kalmaması için de konteyner okullar hızla tamamlanıyor.

DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkımın olduğu kentlerden biri de Malatya'ya.

Kentte İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendiren Van Valisi Ozan Balcı ve kentten bölgeye giden ekipler, yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Malatya'da arama kurtarma, acil sağlık, psikososyal destek, altyapı çalışması, yaşam malzemelerinin halka ulaştırılması, enkaz kaldırma, sıcak yemek, hayvanların tedavi ve bakımları, yaşlı, çocuk ve engellilerin talep ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi alanlarda aralıksız çalışıyor.

Ayrıca depremden etkilenenlerin geçici barınmaları amacıyla çadır ve konteyner kentler de kuruldu.

Malatya'da öğrencilerin eğitimden geri kalmaması amacıyla Van Valiliği koordinesinde çalışma başlatıldı.

Konteyner kentte öğrencilerin dersbaşı yapması hedefiyle eğitim merkezleri kuruldu, sınavlara hazırlananlar için de etüt merkezleri oluşturuldu. Van'dan gönderilen 305 konteynerle 5 ilçede 15 'konteyner okul' ve donatıları kuruldu.

Sınıfları kısa sürede hazırlanan konteyner okullarda öğrenci ve öğretmenlerin iyi bir eğitim dönemi geçirmeleri için uygun ortam oluşturuldu.