Petrol
80.29
0.61%
Euro
19.7903
0.04%
Dolar
18.6498
0.00%
Altın
1.075
0.39%
Borsa
5392
-3.29%
Bitcoin
317.978
0.04%
BTXN Coin
7.82
14.32%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Malatya'da kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü 1 yaralı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın, kaldırımda yürüyenlerin arasına daldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
    • 20.12.2022 - 05:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü 1 yaralı

    02.00 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu, Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde, Ankara istikametine seyir halinde olan N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı.

    2 genç olay yerinde can verdi

    İHA'nın aktardığına göre; feci kazada çarpmanın şiddetiyle çevreye savrulan Şemsettin K. (17) ile Hivan T. (18) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.

    Malatya da kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü 1 yaralı #1

    Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahısların cenazeleri adli tıp kurumuna, yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya da kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü 1 yaralı #2

    Malatya da kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü 1 yaralı #3

    Malatya da kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü 1 yaralı #4

    Malatya da kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü 1 yaralı #5

    Malatya da kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü 1 yaralı #6

    Malatya da kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü 1 yaralı #7


    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Dünya Kupası'nda gol rekoru kırıldı
    Dünya Kupası

    Dünya Kupası'nda gol rekoru kırıldı

    Sur Yapı 20 Aralık
    Advertorial Mobil

    Sur Yapı 20 Aralık

    Görüş Bildir