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    Malatya'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü

    Yunus Emre Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Gerçekleşen kaza sonrasında şoförün yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 01:25
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    Malatya'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü

    Malatya'nın Yunus Emre Caddesi üzerinde istenmeyen bir kaza gerçekleşti.

    K.A. idaresindeki 44 EG 368 plakalı otomobil Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünde çıkarak yol kenarındaki çarptığı ağacı yerinden söktükten sonra demir korkulukları aşarak su kanalına uçtu.

    SÜRÜCÜNÜN KAZADA YARA ALMADIĞI ÖĞRENİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada yara almayan araç sürücü ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü #1

    Malatya da kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü #2

    Malatya da kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü #3

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