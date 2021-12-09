- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Malatya'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü
Malatya'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü
Yunus Emre Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Gerçekleşen kaza sonrasında şoförün yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
- İHA
- 09.12.2021 - 01:25
Malatya'nın Yunus Emre Caddesi üzerinde istenmeyen bir kaza gerçekleşti.
K.A. idaresindeki 44 EG 368 plakalı otomobil Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünde çıkarak yol kenarındaki çarptığı ağacı yerinden söktükten sonra demir korkulukları aşarak su kanalına uçtu.
SÜRÜCÜNÜN KAZADA YARA ALMADIĞI ÖĞRENİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada yara almayan araç sürücü ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.