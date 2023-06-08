Malatya'da korkunç kaza: Eşi öldü, kendisi ve 3 çocuğu yaralandı Kale ilçesinde elektrik direğine çarpan araçta bulunan şoför ve 3 çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırılırken, eşi olay yerinde can verdi.

DHA

Malatya'nın Kale ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

İlçeye bağlı Değirmen Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Muhammed Doğru’nun kontrolünü yitirdiği 23 AAB 527 plakalı otomobil, elektrik direğine çarpıp, devrildi.

Ailenin annesi can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Araçta bulunanlar, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Safiye Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Şoför ve 3 çocuğu tedavi altında

Yaralanan sürücü Muhammed Doğru ile çocukları İbrahim (6), Taha (16) ve Ebrar (14) ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Safiye Doğru'nun cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.